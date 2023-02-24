В Сети появилось первое видео с танками Leopard 2 и 4, которые прибыли на Украину из Польши. На кадрах немецкую бронетехнику осматривает министр обороны страны Алексей Резников. Фото и видео опубликовал в своём Telegram-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.
Также он поблагодарил польского премьер-министра Матеуша Моравецкого, который "доставил" танки и обратился к бойцам ВСУ, которым, видимо, предстоит воевать на "Леопардах".
О прибытии первых четырёх немецких танков на Украину стало известно сегодня.
Ранее российские бойцы уже заявили, что с нетерпением ждут "Леопарды" в зоне СВО, чтобы начать охоту на них.
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