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В Сети появилось первое видео с танками Leopard, которые прибыли на Украину из Польши

0:44
Силовые структуры

В Сети появилось первое видео с танками Leopard 2 и 4, которые прибыли на Украину из Польши. На кадрах немецкую бронетехнику осматривает министр обороны страны Алексей Резников. Фото и видео опубликовал в своём Telegram-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.

Также он поблагодарил польского премьер-министра Матеуша Моравецкого, который "доставил" танки и обратился к бойцам ВСУ, которым, видимо, предстоит воевать на "Леопардах".

О прибытии первых четырёх немецких танков на Украину стало известно сегодня.

Ранее российские бойцы уже заявили, что с нетерпением ждут "Леопарды" в зоне СВО, чтобы начать охоту на них.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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