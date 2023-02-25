Вооружённые силы РФ продолжают уничтожать противника по всей линии фронта Донбасса. Американская радиостанция WPR сообщила о ликвидации в зоне спецоперации наёмника ВСУ.
28-летний Эндрю Питерс, который служил в Интернациональной легионе, уничтожен военнослужащими русской армии. Это подтвердила семья наёмника.
В сообщении радиостанции отмечается, что военный был убит во время боёв, но не уточняется, в каком именно месте это произошло. Питер являлся гражданином США и ранее служил в Афганистане. На Украину прибыл в ноябре 2022 года и вступил в ряды Интернационального легиона теробороны.
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