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WPR: примкнувший к ВСУ экс-военный США Питерс уничтожен ВС РФ в зоне СВО на Украине

0:45
Силовые структуры

Вооружённые силы РФ продолжают уничтожать противника по всей линии фронта Донбасса. Американская радиостанция WPR сообщила о ликвидации в зоне спецоперации наёмника ВСУ.

WPR: примкнувший к ВСУ экс-военный США Питерс уничтожен ВС РФ в зоне СВО на Украине

28-летний Эндрю Питерс, который служил в Интернациональной легионе, уничтожен военнослужащими русской армии. Это подтвердила семья наёмника.

В сообщении радиостанции отмечается, что военный был убит во время боёв, но не уточняется, в каком именно месте это произошло. Питер являлся гражданином США и ранее служил в Афганистане. На Украину прибыл в ноябре 2022 года и вступил в ряды Интернационального легиона теробороны.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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