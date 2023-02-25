Российская артиллерия и авиация частично уничтожили колонну вооружения и техники, которую перебрасывали ВСУ на Кременское направление в Донбассе. Об этом проинформировал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"При переброске только 70% военного вооружения и техники достигли пункта назначения. Порядка 30% колонны на марше уничтожено артиллерией и армейской авиацией", — сообщил РИА Новости эксперт, ссылаясь на свои источники.
Киев ведёт переброску сил для доукомплектования подразделений ВСУ до штатной численности.
Напоминаем, обстановка на Сватовском и Кременском направлениях обострилась осенью 2022 года.
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