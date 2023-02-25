Марочко: артиллерия и авиация ВС РФ уничтожили часть колонны с техникой ВСУ под Кременной

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российская артиллерия и авиация частично уничтожили колонну вооружения и техники, которую перебрасывали ВСУ на Кременское направление в Донбассе. Об этом проинформировал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"При переброске только 70% военного вооружения и техники достигли пункта назначения. Порядка 30% колонны на марше уничтожено артиллерией и армейской авиацией", — сообщил РИА Новости эксперт, ссылаясь на свои источники.

Киев ведёт переброску сил для доукомплектования подразделений ВСУ до штатной численности.

Напоминаем, обстановка на Сватовском и Кременском направлениях обострилась осенью 2022 года.