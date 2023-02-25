Политолог Сергей Марков объяснил, почему в России не стали масштабно отмечать годовщину начала специальной военной операции на территории Украины. По мнению эксперта, на начальном этапе СВО было много трудностей и ошибок. Кроме того, сам конфликт ещё не завершён и праздновать победу рано, считает Марков.
"Сначала власть должна исправить свои огромные ошибки, добиться каких то побед, а уже потом можно что-то отмечать", — заявил Марков.
Ранее Кадыров показал кадры взятия российской армией населённого пункта Белогоровка в ЛНР.
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