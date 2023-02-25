Истребители ВКС РФ сбили в небе над ДНР украинские Су-24 и МиГ-29

0:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Министерство обороны России рассказало о сбитых в зоне СВО украинских самолётах. В небе над ДНР были уничтожены истребители Су-24 и МиГ-29. Ещё один Су-25 был сбит расчётами ПВО в Херсонской области.

Ранее сообщалось, что специалисты МАИ разработали систему, которая спасёт самолёты от крушения. Новую технологию специалисты наделили более быстрой, чем у живого пилота, способностью адаптироваться к текущей динамике самолёта, реагируя на неё соответствующими действиями.