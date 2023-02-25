Министерство обороны России рассказало о сбитых в зоне СВО украинских самолётах. В небе над ДНР были уничтожены истребители Су-24 и МиГ-29. Ещё один Су-25 был сбит расчётами ПВО в Херсонской области.
Ранее сообщалось, что специалисты МАИ разработали систему, которая спасёт самолёты от крушения. Новую технологию специалисты наделили более быстрой, чем у живого пилота, способностью адаптироваться к текущей динамике самолёта, реагируя на неё соответствующими действиями.
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