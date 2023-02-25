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Мураховский спрогнозировал отставку БМПТ "Терминатор" по результатам СВО на Украине

1:08
Силовые структуры

Российские войска в зоне боевых действий нуждаются в беспилотниках, реактивных системах залпового огня "Торнадо", тяжёлых огнемётных системах "Солнцепёк", а также в высокоточных ракетах. Однако боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" пришлась не к месту, поскольку пехота сильно преобразилась. Об этом заявил военный эксперт Виктор Мураховский.

Мураховский спрогнозировал отставку БМПТ "Терминатор" по результатам СВО на Украине

"А убивать вражескую пехоту на переднем крае по-прежнему нечем", — указал он в своём Telegram-канале.

БМПТ оказался слабым помощником для танка, потому что у него нет крупнокалиберного вооружения, а малый калибр способен только подавить живую силу, но не уничтожить её, отметил эксперт. Также "Терминаторы" не обладают новыми возможностями по разведке и обнаружению противотанкового оружия, не могут разрушать огневые сооружения противника.

"Не в первый раз в истории наших вооружённых сил телега оказалась впереди лошади. Предполагаю, что и последствия сего действа будут аналогичными", — отметил Мураховский.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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