Российские войска в зоне боевых действий нуждаются в беспилотниках, реактивных системах залпового огня "Торнадо", тяжёлых огнемётных системах "Солнцепёк", а также в высокоточных ракетах. Однако боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" пришлась не к месту, поскольку пехота сильно преобразилась. Об этом заявил военный эксперт Виктор Мураховский.
"А убивать вражескую пехоту на переднем крае по-прежнему нечем", — указал он в своём Telegram-канале.
БМПТ оказался слабым помощником для танка, потому что у него нет крупнокалиберного вооружения, а малый калибр способен только подавить живую силу, но не уничтожить её, отметил эксперт. Также "Терминаторы" не обладают новыми возможностями по разведке и обнаружению противотанкового оружия, не могут разрушать огневые сооружения противника.
"Не в первый раз в истории наших вооружённых сил телега оказалась впереди лошади. Предполагаю, что и последствия сего действа будут аналогичными", — отметил Мураховский.
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