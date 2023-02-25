Мураховский спрогнозировал отставку БМПТ "Терминатор" по результатам СВО на Украине

1:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские войска в зоне боевых действий нуждаются в беспилотниках, реактивных системах залпового огня "Торнадо", тяжёлых огнемётных системах "Солнцепёк", а также в высокоточных ракетах. Однако боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" пришлась не к месту, поскольку пехота сильно преобразилась. Об этом заявил военный эксперт Виктор Мураховский.

"А убивать вражескую пехоту на переднем крае по-прежнему нечем", — указал он в своём Telegram-канале.

БМПТ оказался слабым помощником для танка, потому что у него нет крупнокалиберного вооружения, а малый калибр способен только подавить живую силу, но не уничтожить её, отметил эксперт. Также "Терминаторы" не обладают новыми возможностями по разведке и обнаружению противотанкового оружия, не могут разрушать огневые сооружения противника.

"Не в первый раз в истории наших вооружённых сил телега оказалась впереди лошади. Предполагаю, что и последствия сего действа будут аналогичными", — отметил Мураховский.