Морпех ТОФ в ближнем бою под Угледаром чудом увернулся от выстрела РПГ-7

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Сети появились кадры чудесного спасения солдата из бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ). Морпехи штурмовали позиции противника на Угледарском направлении. Однако боевики ВСУ открыли огонь из ручного противотанкового гранатомёта РПГ-7.

Снаряд летел в сторону штурмовика, но он вовремя сделал шаг в сторону, который спас его жизнь.

За Угледар идут ожесточённые бои. Морпехи 155-й бригады ТОФ удерживают позиции в окрестностях города и постепенно продвигаются вперёд. Бойцы активно применяют тяжёлые огнемётные системы (ТОС) "Солнцепёк" в регионе, выжигая укрепрайоны противника.