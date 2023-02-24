В Сети появились кадры чудесного спасения солдата из бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ). Морпехи штурмовали позиции противника на Угледарском направлении. Однако боевики ВСУ открыли огонь из ручного противотанкового гранатомёта РПГ-7.
Снаряд летел в сторону штурмовика, но он вовремя сделал шаг в сторону, который спас его жизнь.
За Угледар идут ожесточённые бои. Морпехи 155-й бригады ТОФ удерживают позиции в окрестностях города и постепенно продвигаются вперёд. Бойцы активно применяют тяжёлые огнемётные системы (ТОС) "Солнцепёк" в регионе, выжигая укрепрайоны противника.
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