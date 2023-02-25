Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Марков о нежелании властей РФ отмечать годовщину СВО: Потому что это совсем не победа
Генерал Картаполов: у Киева не хватит сил для захвата Крыма военным путём
Илон Маск о новых возможностях интернета: Сталину бы понравилось
Мураховский спрогнозировал отставку БМПТ "Терминатор" по результатам СВО на Украине
Депутат Ивлев: говоря о захвате Крыма, Зеленский обращался к США и НАТО
Охлобыстин призвал сокрушаться о содеянном: Что-то не так, где-то ошибся поворотом
Президент Украины Зеленский расплакался в ходе пресс-конференции
Истребители ВКС РФ сбили в небе над ДНР украинские Су-24 и МиГ-29
Авторы FT предложили подход к России на основе "длинной телеграммы" Кеннана

Гагин: потери ВСУ под Угледаром и Артёмовском за два месяца исчисляются тысячами

Силовые структуры

Украинская армия несёт большие потери на Артёмовском и Угледарском направлениях спецоперации, следует из заявления советника врио руководителя ДНР Яна Гагина.

Гагин: потери ВСУ под Угледаром и Артёмовском за два месяца исчисляются тысячами

По его словам, иногда ВСУ ежесуточно теряют на одном участке линии соприкосновения не меньше сотни военнослужащих.

"Только за два месяца на Артёмовском (с учётом Соледара) и Угледарском направлениях Киев потерял убитыми тысячи человек", — отметил Гагин в беседе с ТАСС.

Он также обратил внимание на гуманное отношение ВС РФ к пленным украинским солдатам. Советник добавил, что при возможности российские бойцы увозят тела погибших военных ВСУ из опасных зон или же хоронят их под номерами.

Ранее представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил о подготовке Киевом мест для братских могил под Артёмовском. Как пояснил офицер, вскоре они могут появиться в населённом пункте Миньковка.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Сбежавший из России Семен Слепаков вернулся на российское телевидение

В эфир вышла запись шоу со Слепаковым.

Перебравшийся на ПМЖ в Израиль Семён Слепаков вернулся на российское ТВ
Начинённый взрывчаткой МТ-ЛБ снова взорвался на позициях ВСУ в районе Сватова
МТ-ЛБ снова взорвался на позициях ВСУ в районе Сватова
Киевский режим активизировал подготовку к вторжению в Приднестровье
МиГ-31К под Новгородом вызвал панику на Украине
Уникальная Инна Чурикова навсегда останется одной из величайших русских актрис в истории Анжела Якубовская Штурм Зимнего дворца: похмелье от победы Дмитрий Соколов Модуль "Наука" — рискованное предприятие или прорыв? Анастасия Жукова
12 пунктов: КНР обнародовала мирный мирный план по Украине
Германия вправе начать военные действия против РФ — Клаус Кресс
Перед Украиной возникла новая угроза — Арестович
Перед Украиной возникла новая угроза — Арестович
Последние материалы
Илон Маск о новых возможностях интернета: Сталину бы понравилось
Мураховский спрогнозировал отставку БМПТ "Терминатор" по результатам СВО на Украине
Депутат Ивлев: говоря о захвате Крыма, Зеленский обращался к США и НАТО
Охлобыстин призвал сокрушаться о содеянном: Что-то не так, где-то ошибся поворотом
Президент Украины Зеленский расплакался в ходе пресс-конференции
Истребители ВКС РФ сбили в небе над ДНР украинские Су-24 и МиГ-29
Авторы FT предложили подход к России на основе "длинной телеграммы" Кеннана
Президент США Байден допустил, что Украина вернёт Крым после переходного периода
Ходаковский об истерике "на нашей стороне баррикад": Не получается бить чужих — будем бить своих
Медведев: цель одолеть Россию чужими руками, видимо, оправдывает для Запада любые расходы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников