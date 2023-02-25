Гагин: потери ВСУ под Угледаром и Артёмовском за два месяца исчисляются тысячами

Украинская армия несёт большие потери на Артёмовском и Угледарском направлениях спецоперации, следует из заявления советника врио руководителя ДНР Яна Гагина.

По его словам, иногда ВСУ ежесуточно теряют на одном участке линии соприкосновения не меньше сотни военнослужащих.

"Только за два месяца на Артёмовском (с учётом Соледара) и Угледарском направлениях Киев потерял убитыми тысячи человек", — отметил Гагин в беседе с ТАСС.

Он также обратил внимание на гуманное отношение ВС РФ к пленным украинским солдатам. Советник добавил, что при возможности российские бойцы увозят тела погибших военных ВСУ из опасных зон или же хоронят их под номерами.

Ранее представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил о подготовке Киевом мест для братских могил под Артёмовском. Как пояснил офицер, вскоре они могут появиться в населённом пункте Миньковка.