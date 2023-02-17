Марочко допустил, что Киев готовит места для братских могил под Артёмовском

Киевский режим приступил к подготовке мест для организации братских могил неподалёку от Артёмовска, следует из заявления представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.

Он отметил, что получил эту информацию из собственных источников. По его словам, братские могилы вскоре могут появиться в населённом пункте Миньковка.

"Там выявлена работа украинской инженерной техники, которая роет параллельные траншеи в лесном массиве", — уточнил офицер в беседе с РИА Новости.

Как пояснил представитель Народной милиции, судя по расположению и конфигурации, Киев активно готовится к захоронению погибших военных Вооружённых сил Украины (ВСУ), тела которых уже начали доставлять в Миньковку.

Ранее Марочко сообщил об усилении обороны украинских войск в направлении Славянска и Краматорска.