WarGonzo: войска ВС РФ вплотную подошли к Красногоровке на Авдеевском направлении

Вооружённые силы РФ продолжают активные боевые действия в зоне СВО на Украине. Военкоры Telegram-канала WarGonzo сообщили об успехах русских войск.

Силы третьей Горловской бригады при содействии смежных подразделений армии России вплотную подошли к Красногоровке. Войска совершили прорыв линии обороны на одном из самых сложных и укреплённых участках фронта — Авдеевском направлении.

Взятие населённого пункта имеет важное значение для окружения Авдеевки. Также из Красногоровки ВСУ ведут террористические обстрелы Донецка из крупнокалиберной артиллерии.

Ранее сообщалось, что портал The Economist опубликовал записи солдата ВСУ о положении войск на фронте.