Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Цеков назвал заявление о захвате Крыма попыткой вселить в людей уверенность в скорой победе Киева
Российский разведчик: у ВСУ появились немецкие "умные" противотанковые мины
Немцы призвали Олафа Шольца подать в отставку после агрессии в адрес Путина
WPR: примкнувший к ВСУ экс-военный США Питерс уничтожен ВС РФ в зоне СВО на Украине
Взлетевший под Новгородом МиГ-31К стал причиной воздушной тревоги по всей Украине
На Украине под видом медиков-волонтёров работают западные "чёрные трансплантологи"
ISW: военные РФ стали использовать начинённые взрывчаткой беспилотные БТР-камикадзе
Военный эксперт Подоляка: вторая волна мобилизации в России неизбежна
Главком ВСУ Залужный пообещал "освободить" Мариуполь уже "в этом году"

The Economist: опубликованы записки боевика ВСУ из Артёмовска о положении дел в войсках

0:47
Силовые структуры

Военнослужащий Вооружённых сил Украины, воевавший в Артёмовске (Бахмуте), вёл дневник в зоне СВО. Британское издание The Economist опубликовало некоторые данные из него.

The Economist: опубликованы записки боевика ВСУ из Артёмовска о положении дел в войсках

Боец пишет, что командир батальона просил его сообщить количество человек, согласных идти добровольно в атаку. Военный признался, что многие отказались, так как не понимают, куда их направят.

Также автор дневника отмечает, что одежду приходится покупать самостоятельно. Часто на складке нет вещей нужного размера.

"То, что у нас осталось, когда-то принадлежало раненым или мёртвым", — пишет он.

Боевик признаётся, что оставшиеся местные жители явно не на стороне Украины.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Сбежавший из России Семен Слепаков вернулся на российское телевидение

В эфир вышла запись шоу со Слепаковым.

Перебравшийся на ПМЖ в Израиль Семён Слепаков вернулся на российское ТВ
Начинённый взрывчаткой МТ-ЛБ снова взорвался на позициях ВСУ в районе Сватова
МТ-ЛБ снова взорвался на позициях ВСУ в районе Сватова
Киевский режим активизировал подготовку к вторжению в Приднестровье
12 пунктов: КНР обнародовала мирный мирный план по Украине
Уникальная Инна Чурикова навсегда останется одной из величайших русских актрис в истории Анжела Якубовская Штурм Зимнего дворца: похмелье от победы Дмитрий Соколов Модуль "Наука" — рискованное предприятие или прорыв? Анастасия Жукова
Германия вправе начать военные действия против РФ — Клаус Кресс
Перед Украиной возникла новая угроза — Арестович
Андрей Бурковский не раскрывает причины своего переезда в США
Андрей Бурковский не раскрывает причины своего переезда в США
Последние материалы
Немцы призвали Олафа Шольца подать в отставку после агрессии в адрес Путина
Год СВО: как проходит и чем закончится спецоперация на Украине
WPR: примкнувший к ВСУ экс-военный США Питерс уничтожен ВС РФ в зоне СВО на Украине
Взлетевший под Новгородом МиГ-31К стал причиной воздушной тревоги по всей Украине
На Украине под видом медиков-волонтёров работают западные "чёрные трансплантологи"
ISW: военные РФ стали использовать начинённые взрывчаткой беспилотные БТР-камикадзе
Военный эксперт Подоляка: вторая волна мобилизации в России неизбежна
Главком ВСУ Залужный пообещал "освободить" Мариуполь уже "в этом году"
The Times: Западе допустил, что Киев выведет ВСУ из Артёмовска
ISW: Китай всерьёз рассматривает возможность отправки смертоносной помощи России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников