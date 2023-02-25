В США сообщили, что якобы Пекин хочет начать поставлять вооружение в Россию.
Военный корреспондент Александр Сладков дал комментарий этим новостям.
"Если это и фейк, то ласкающий сознание. Давно бы так случилось. Хотя, наш ВПК и сам вот-вот должен выйти на необходимый уровень, быстрее начала поставок, если б они ожидались", — пишет в своём аккаунте мессенджера военкор.
По его словам, Пекин "зарядит" Россию, оттягивая свою возможную атаку на Тайвань. Но сегодня лишь одно государство может бросить реальный вызов коллективному Западу и в одиночку воевать против альянса НАТО и других подвластных Вашингтону стран, отметил Сладков, намекая на РФ.
"Короче, будут китайские поставки оружия, — очень хорошо, не будут — справимся, не впервой", — подытожил журналист.
Ранее сообщалось, что Китай также готов предоставить площадку переговоров по Украине.
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