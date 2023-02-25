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Сладков: будут китайские поставки оружия — хорошо, не будут — справимся сами

1:01
Силовые структуры

В США сообщили, что якобы Пекин хочет начать поставлять вооружение в Россию.

Сладков: будут китайские поставки оружия — хорошо, не будут — справимся сами

Военный корреспондент Александр Сладков дал комментарий этим новостям.

"Если это и фейк, то ласкающий сознание. Давно бы так случилось. Хотя, наш ВПК и сам вот-вот должен выйти на необходимый уровень, быстрее начала поставок, если б они ожидались", — пишет в своём аккаунте мессенджера военкор.

По его словам, Пекин "зарядит" Россию, оттягивая свою возможную атаку на Тайвань. Но сегодня лишь одно государство может бросить реальный вызов коллективному Западу и в одиночку воевать против альянса НАТО и других подвластных Вашингтону стран, отметил Сладков, намекая на РФ.

"Короче, будут китайские поставки оружия, — очень хорошо, не будут — справимся, не впервой", — подытожил журналист.

Ранее сообщалось, что Китай также готов предоставить площадку переговоров по Украине.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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