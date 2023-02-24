В КНР готовы предоставить площадку переговоров по Украине

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Китае ответили на вопрос о готовности дать переговорную площадку по Украине.

Об этом пишет РИА Новости.

Китайская сторона призвала поддерживать и поощрять все усилия по мирному урегулированию украинского кризиса, цитирует издание.

МИД Китая сообщил, что они готовы предоставить площадку переговоров. Польский президент Анджей Дуда накануне счёл предложения КНР по украинскому урегулированию возможным путём к миру, отметив, что "нельзя игнорировать такую большую силу, какой является Китай".

Ранее Владимир Мединский заявил, что ни дипломаты, ни представители российской администрации не ведут никаких переговоров по Украине.