Владимир Зеленский назвал число освобождённых российской армией населённых пунктов, подконтрольных ранее Киеву. Об этом президент Украины рассказал в ходе обращения к участникам мероприятия, посвящённого солидарности Германии с Украиной.
Текст обращения президента Украины опубликован на его официальном сайте. По словам Зеленского, Россия присоединила 1877 городов и сёл.
Ранее главнокомандующий вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный на встрече с детьми пообещал "освободить" Мариуполь в ДНР уже в этом году.
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