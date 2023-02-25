Зеленский заявил, что российская армия освободила 1877 городов и сёл

Владимир Зеленский назвал число освобождённых российской армией населённых пунктов, подконтрольных ранее Киеву. Об этом президент Украины рассказал в ходе обращения к участникам мероприятия, посвящённого солидарности Германии с Украиной.

Текст обращения президента Украины опубликован на его официальном сайте. По словам Зеленского, Россия присоединила 1877 городов и сёл.

Ранее главнокомандующий вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный на встрече с детьми пообещал "освободить" Мариуполь в ДНР уже в этом году.