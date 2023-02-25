Главком вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный пообещал "освободить" Мариуполь уже "в этом году". Он заявил в эфире украинского телеканала "1+1", что дал такое заверение одному из детей, приглашённых к нему на праздник святого Николая 17 декабря 2022 года.
Так, Залужный рассказал, что ребёнок спросил его, точно ли украинская армия вернётся в Мариуполь? На это он ответил утвердительно.
После это был задан уточняющий вопрос:
— А Когда?
На что Залужный ответил:
— В этом году!
Вчера президент Владимир Зеленский на пресс-конференции выразил уверенность, что Украина одержит победу над Россией в 2023 году при одном условии.
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