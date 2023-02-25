Главком ВСУ Залужный пообещал "освободить" Мариуполь уже "в этом году"

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Главком вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный пообещал "освободить" Мариуполь уже "в этом году". Он заявил в эфире украинского телеканала "1+1", что дал такое заверение одному из детей, приглашённых к нему на праздник святого Николая 17 декабря 2022 года.

Так, Залужный рассказал, что ребёнок спросил его, точно ли украинская армия вернётся в Мариуполь? На это он ответил утвердительно.

После это был задан уточняющий вопрос:

— А Когда?

На что Залужный ответил:

— В этом году!

Вчера президент Владимир Зеленский на пресс-конференции выразил уверенность, что Украина одержит победу над Россией в 2023 году при одном условии.