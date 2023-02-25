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Главком ВСУ Залужный пообещал "освободить" Мариуполь уже "в этом году"

0:49
Силовые структуры

Главком вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный пообещал "освободить" Мариуполь уже "в этом году". Он заявил в эфире украинского телеканала "1+1", что дал такое заверение одному из детей, приглашённых к нему на праздник святого Николая 17 декабря 2022 года.

Главком ВСУ Залужный пообещал "освободить" Мариуполь уже "в этом году"

Так, Залужный рассказал, что ребёнок спросил его, точно ли украинская армия вернётся в Мариуполь? На это он ответил утвердительно.

После это был задан уточняющий вопрос:

— А Когда?

На что Залужный ответил:

— В этом году!

Вчера президент Владимир Зеленский на пресс-конференции выразил уверенность, что Украина одержит победу над Россией в 2023 году при одном условии.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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