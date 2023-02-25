RT: российские десантники на квадроциклах работают по позициям ВС Украины под Кременной

0:32 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

По бездорожью сложно передвигаться, но российские десантники нашли выход. Ивановские бойцы подбираются к противнику на максимально близкое расстояние по направлению Северска.

Корреспондент RT рассказал, что квадроциклы весьма мобильны в лесах, на них можно продвигаться быстро и тихо. Десантники закрепляют на транспортном средстве противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) и автоматические гранатомёты (АГС), чтобы бить по ВСУ с малой дистанции.