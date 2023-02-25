23 февраля украинские боевики обстреляли мирный район Донецка. Сейчас киевские Telegram-каналы опубликовали кадры ракетного удара из крупнокалиберной артиллерии ВСУ, в результате которого погибла бригада медиков.
Украинский беспилотник заснял момент удара по карете скорой помощи. Также под обстрел попал экипаж спасателей. Они приехали в район города, чтобы оказать медицинскую помощь людям, которые пострадали после первого обстрела.
В момент ракетного удара в автомобиле находились несколько врачей. Санитар, водитель и два фельдшера погибли, десять спасателей получили ранения, сообщили военные корреспонденты "Русской весны".
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