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Опубликовано видео ракетного удара ВСУ по карете скорой помощи в Донецке

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Силовые структуры

23 февраля украинские боевики обстреляли мирный район Донецка. Сейчас киевские Telegram-каналы опубликовали кадры ракетного удара из крупнокалиберной артиллерии ВСУ, в результате которого погибла бригада медиков.

Украинский беспилотник заснял момент удара по карете скорой помощи. Также под обстрел попал экипаж спасателей. Они приехали в район города, чтобы оказать медицинскую помощь людям, которые пострадали после первого обстрела.

В момент ракетного удара в автомобиле находились несколько врачей. Санитар, водитель и два фельдшера погибли, десять спасателей получили ранения, сообщили военные корреспонденты "Русской весны".

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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