Zeit: Бундесвер ожидает десятилетия войны НАТО с Россией

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Глава Союза военнослужащих Бундесвера Андре Вюстнер считает, что конфликт между НАТО и Россией может затянуться на десять лет. В связи с этим он призвал к перевооружению, пишет немецкое издание Zeit.

Полагать, что конфликт завершится в этом году, наивно, заявил офицер. По его словам, мир переживает десятилетие конфликта в Европе.

Также военный призвал НАТО объединиться с Германией, которой, по его мнению, нужно быстрее модернизировать вооружение, продолжая при этом поддерживать Украину.

Ранее экс-сотрудник госдепартамента США Джеймс Сориано заявил, что США могут решиться на войну с Россией из-а конфликта на Украине.