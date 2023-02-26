Глава Союза военнослужащих Бундесвера Андре Вюстнер считает, что конфликт между НАТО и Россией может затянуться на десять лет. В связи с этим он призвал к перевооружению, пишет немецкое издание Zeit.
Полагать, что конфликт завершится в этом году, наивно, заявил офицер. По его словам, мир переживает десятилетие конфликта в Европе.
Также военный призвал НАТО объединиться с Германией, которой, по его мнению, нужно быстрее модернизировать вооружение, продолжая при этом поддерживать Украину.
Ранее экс-сотрудник госдепартамента США Джеймс Сориано заявил, что США могут решиться на войну с Россией из-а конфликта на Украине.
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