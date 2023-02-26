Из-за конфликта на Украине Соединённые штаты Америки могут решиться на вооружённое противостояние с Российской Федерацией. Такое мнение высказал бывший сотрудник госдепартамента США Джеймс Сориано в интервью изданию American Thinker.
Политик, говоря о высказываниях президента США Джо Байдена, назвал их частью "длинного списка слов и дел" Америки, показывающих, что Вашингтон готов рискнуть прямой военной конфронтацией с Россией.
Напомним, ранее Байден, выступая в Польше, заявил, что Россия никогда не сможет победить Украину.
Вчера президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия освободила 1877 населённых пунктов, ранее подконтрольных Киеву.
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