19fortyfive: советы генералов США могут привести к обмену ядерными ударами с Россией

1:13 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Советы и подсказки, которые дают отставные генералы армии США насчёт ведения внешней политики в отношении России, могут привести к войне между странами. Поэтому доверять им и серьёзно прислушиваться к ним не стоит. Такое мнение высказал подполковник американской армии Дэниэл Дэвис в статье для издания 19 fortyfive.

"Мы слишком доверяем нашим генералам и слишком закрываем глаза, когда оказывается, что они катастрофически ошибаются. Если наши политики прислушаются к совету этих бывших высокопоставленных офицеров, Америка может оказаться в состоянии войны с Россией, потрясённая поражением Украины, или, что ещё хуже, будет втянутой в обмен ядерными ударами с Россией", — заявил офицер.

Ранее экс-сотрудник госдепартамента США Джеймс Сориано предположил, что из-за конфликта на Украине Соединённые штаты могут решиться на прямое вооружённое противостояние с Российской Федерацией.

Глава Союза военнослужащих Бундесвера Андре Вюстнер также считает, что конфликт между НАТО и Россией может затянуться на десять лет.