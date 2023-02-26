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NYP: Украина не может победить Россию из-за Байдена

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Силовые структуры

Медленные поставки вооружения на Украину сыграют решающую роль в битве с Россией. Из-за того, что США, президентом которых является Джо Байден, медлят в этом вопросе, у Киева начались проблемы. Об этом пишет обозреватель Майл Гудвин в статье для New York Post.

NYP: Украина не может победить Россию из-за Байдена

Журналист раскрыл, по какой схеме действует администрация Белого дома. Так, она сначала отвечает на запрос отказом, затем говорит "да", но через несколько недель или месяцев, а ещё спустя время осуществляет доставку.

По словам публициста, серьёзного веса не имеют и те 113 миллиардов долларов помощи, которые Вашингтон выделил Украине.

Ранее бывший сотрудник госдепартамента США Джеймс Сориано заявил, что США готовы пойти на прямую вооружённую конфронтацию с Россией ради Украины.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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