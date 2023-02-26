Командир роты ВСУ Оропай заявил, что Россия добилась "ситуативных успехов" в Артёмовске

У российских военных в Артёмовске (Бахмуте) есть "ситуативные успехи" за последние дни. Об этом рассказал командир роты батальона Нацгвардии вооружённых сил Украины (ВСУ) Евгений Оропай в эфире телемарафона.

По его словам, атаки с 24 февраля усилились, и войска ВС РФ продвинулись с юга и севера Бахмута. Это украинский военный объяснил, тем, что у россиян усилилась артиллерия.

Он также добавил, что русские потихоньку начинают "отжимать территорию", так как ВСУ приходится отводить войска назад, чтобы хоть как-то укрыться от артиллерийских и миномётных обстрелов.

По мнению командира ВСУ, оборона Бахмута важна для сдерживания российских сил и подготовки контрнаступления, которое якобы должно начаться "в ближайшее время".

Вчера в Бахмут прибыл командующий сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский, который до этого также приезжал в Соледар перед его сдачей.