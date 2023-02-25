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Командующий сухопутными войсками ВСУ Сырский прибыл в Бахмут

0:51
Силовые структуры

В Бахмут (Артёмовск) приехал командующий сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский. Об этом сообщают украинские источники в субботу.

Командующий сухопутными войсками ВСУ Сырский прибыл в Бахмут

В соцсетях появились фотографии командующего, беседующего с солдатами на передовой. Вероятно, офицер решил лично оценить обстановку на линии соприкосновения.

Напомним, ранее Сырский также приезжал в Соледар незадолго до сдачи города.

Сегодня стало известно, что боевики ВСУ взорвали дамбу на севере Бахмута, вода заливает территорию и затапливает подвалы, где укрывались мирные жители. К каким последствиям это приведёт, неизвестно.

Российские военные продолжают ожесточённые бои за Артёмовск, город уже практически находится в полукольце.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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