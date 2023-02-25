В Бахмут (Артёмовск) приехал командующий сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский. Об этом сообщают украинские источники в субботу.
В соцсетях появились фотографии командующего, беседующего с солдатами на передовой. Вероятно, офицер решил лично оценить обстановку на линии соприкосновения.
Напомним, ранее Сырский также приезжал в Соледар незадолго до сдачи города.
Сегодня стало известно, что боевики ВСУ взорвали дамбу на севере Бахмута, вода заливает территорию и затапливает подвалы, где укрывались мирные жители. К каким последствиям это приведёт, неизвестно.
Российские военные продолжают ожесточённые бои за Артёмовск, город уже практически находится в полукольце.
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