Информация о продвижении подразделений армии России к Красногоровке, северо-западнее Авдеевки под Донецком, является преждевременной. Российские войска из-за плотного огня украинской армии всё ещё остаются на рубеже трассы возле Новосёловки Второй. Об этом сообщил военный журналист автор проекта Wargonzo Семён Пегов в воскресенье со ссылкой на источники.
Репортёр уточнил, что его вчерашняя информация о прорыве русскими войсками линии обороны противника на одном из самых сложных и укреплённых участков Донбасского фронта — Авдеевском направлении, пока не подтверждается.
"Противник на этом направлении предпринял ряд контрнаступательных действий, но был отброшен, что было ошибочно воспринято за продвижение вперёд наших войск", — объяснил военкор в своём Telegram-канале.
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