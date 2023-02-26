WarGonzo опроверг своё сообщение о выходе военных РФ к Красногоровке

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Информация о продвижении подразделений армии России к Красногоровке, северо-западнее Авдеевки под Донецком, является преждевременной. Российские войска из-за плотного огня украинской армии всё ещё остаются на рубеже трассы возле Новосёловки Второй. Об этом сообщил военный журналист автор проекта Wargonzo Семён Пегов в воскресенье со ссылкой на источники.

Репортёр уточнил, что его вчерашняя информация о прорыве русскими войсками линии обороны противника на одном из самых сложных и укреплённых участков Донбасского фронта — Авдеевском направлении, пока не подтверждается.

"Противник на этом направлении предпринял ряд контрнаступательных действий, но был отброшен, что было ошибочно воспринято за продвижение вперёд наших войск", — объяснил военкор в своём Telegram-канале.