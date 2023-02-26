Военные корреспонденты "Русской Весны" опубликовали радиоперехват переговоров украинских боевиков после атаки на их позиции начинённой взрывчаткой и авиабомбами трофейной МТЛБ-камикадзе. Из-за присутствия в разговоре ненормативной лексики, редакция не может разместить саму запись здесь.
Всушники оказались ошарашены мощнейшим взрывом. Один из очевидцев в истерике просит командира срочно прислать "птичку" — беспилотник, видимо, из-за опасения новой атаки. Он также сообщает, что на позиции заехала "Мотолыга" и взорвалась. В результате много убитых и снесло лесопосадку на 100 метров.
Ранее российские военные стали применять новую тактику в зоне СВО. Они начиняют взрывчаткой бронетранспортёр-беспилотник и пускают его на позиции ВСУ, а затем подрывают дистанционно. Уже известно о двух таких случаях за последние дни.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.