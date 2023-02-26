Военкоры опубликовали перехват переговоров боевиков ВСУ после взрыва МТЛБ-камикадзе

Военные корреспонденты "Русской Весны" опубликовали радиоперехват переговоров украинских боевиков после атаки на их позиции начинённой взрывчаткой и авиабомбами трофейной МТЛБ-камикадзе. Из-за присутствия в разговоре ненормативной лексики, редакция не может разместить саму запись здесь.

Всушники оказались ошарашены мощнейшим взрывом. Один из очевидцев в истерике просит командира срочно прислать "птичку" — беспилотник, видимо, из-за опасения новой атаки. Он также сообщает, что на позиции заехала "Мотолыга" и взорвалась. В результате много убитых и снесло лесопосадку на 100 метров.

Ранее российские военные стали применять новую тактику в зоне СВО. Они начиняют взрывчаткой бронетранспортёр-беспилотник и пускают его на позиции ВСУ, а затем подрывают дистанционно. Уже известно о двух таких случаях за последние дни.