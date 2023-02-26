Сегодня утром штурмовики легендарной первой Славянской бригады армии Донецкой Народной Республики (ДНР) захватили под Авдеевкой трофей — польский бронетранспортёр (БТР), который оказался с "сюрпризом" внутри. Об этом сообщил в своём Telegram-канале военный журналист Юрий Котенок.
По словам репортёра, при отходе бойцов на исходные позиции произошёл взрыв. К сожалению, есть погибшие, добавил он.
Военкор считает, что можно рассматривать две версии: прилёт или же, скорее всего, БТР был начинён взрывчаткой.
Напомним, ранее подобную тактику стали использовать в зоне СВО российские военные. Они начиняют бомбами захваченные у боевиков ВСУ бронемашины — МТЛБ, отправляют на их позиции и подрывают дистанционно.
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