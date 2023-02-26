Государственный пограничный комитет Белоруссии опроверг сообщения о перестрелке на границе с Украиной.
Об этом сообщает РИА Новости и отмечает, что инцидентов с применением оружия никаких не было.
Ранее ряд источников в Интернет распространял сообщения о якобы имевшей место перестрелке на границе с Украиной.
Тиражируемые экстремистами данные не имеют ничего общего с действительностью. Никакой перестрелки не было, погранотряды огонь не открывали, сообщили в белорусском ведомстве. Подразделения погранслужбы продолжают нести службу в местах постоянной дислокации.
Госпогранкомитет обращает внимание на необходимость не поддаваться провокациям и вбросам, а также пользоваться официальными и достоверными источниками информации.
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