Госпогранкомитет Белоруссии опроверг сообщения о перестрелке на границе с Украиной

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Государственный пограничный комитет Белоруссии опроверг сообщения о перестрелке на границе с Украиной.

Об этом сообщает РИА Новости и отмечает, что инцидентов с применением оружия никаких не было.

Ранее ряд источников в Интернет распространял сообщения о якобы имевшей место перестрелке на границе с Украиной.

Тиражируемые экстремистами данные не имеют ничего общего с действительностью. Никакой перестрелки не было, погранотряды огонь не открывали, сообщили в белорусском ведомстве. Подразделения погранслужбы продолжают нести службу в местах постоянной дислокации.

Госпогранкомитет обращает внимание на необходимость не поддаваться провокациям и вбросам, а также пользоваться официальными и достоверными источниками информации.