Директор ЦРУ Уильям Бёрнс рассказал о "дерзком" отношении со стороны главы Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина в ходе их встречи осенью прошлого года.
Об этом он рассказал в интервью телеканалу CBS News.
"Также было очень вызывающее отношение со стороны Нарышкина. Чувство дерзости и высокомерия… Чувство, которое, как я думаю, отражает собственное мнение Путина, его собственную веру сегодня в то, что он может заставить время работать на него, что он может размолоть украинцев", — рассказывает глава Центрального разведывательного управления США.
По его словам, Россия также пытается измотать европейских союзников Вашингтона, и у них "наступит политическая усталость".
Бёрнс назвал ту встречу с Нарышкиным "довольно удручающей".
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