Глава ЦРУ заявил о "дерзком" поведении со стороны Нарышкина в ходе их встречи

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Директор ЦРУ Уильям Бёрнс рассказал о "дерзком" отношении со стороны главы Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина в ходе их встречи осенью прошлого года.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу CBS News.

"Также было очень вызывающее отношение со стороны Нарышкина. Чувство дерзости и высокомерия… Чувство, которое, как я думаю, отражает собственное мнение Путина, его собственную веру сегодня в то, что он может заставить время работать на него, что он может размолоть украинцев", — рассказывает глава Центрального разведывательного управления США.

По его словам, Россия также пытается измотать европейских союзников Вашингтона, и у них "наступит политическая усталость".

Бёрнс назвал ту встречу с Нарышкиным "довольно удручающей".