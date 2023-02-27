ABC News: конгрессмен Маккол опасается, что Китай поставит России сотни беспилотников

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Власти Китая обсуждают возможность передачи большого количества беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооружённым силам РФ, следует из заявления руководителя комитета палаты представителей конгресса США по международным делам Майкла Маккола.

В эфире канала ABC News он допустил, что Пекин предоставит российской армии и другую летательную технику. По его словам, вскоре глава РФ Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин окончательно согласуют вопросы, связанные с поставками оружия.

"Есть сообщения разведки о том, что КНР рассматривает возможность отправки сотни дронов России", — указал Маккол.

Ранее журналисты Spiegel сообщили, что Москва и Пекин уже ведут переговоры о поставках мощных дронов-камикадзе для ВС РФ.