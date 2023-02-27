Власти Китая обсуждают возможность передачи большого количества беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооружённым силам РФ, следует из заявления руководителя комитета палаты представителей конгресса США по международным делам Майкла Маккола.
В эфире канала ABC News он допустил, что Пекин предоставит российской армии и другую летательную технику. По его словам, вскоре глава РФ Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин окончательно согласуют вопросы, связанные с поставками оружия.
"Есть сообщения разведки о том, что КНР рассматривает возможность отправки сотни дронов России", — указал Маккол.
Ранее журналисты Spiegel сообщили, что Москва и Пекин уже ведут переговоры о поставках мощных дронов-камикадзе для ВС РФ.
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