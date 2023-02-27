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RV: боевики ВСУ в Артёмовске ловят пули и осколки от огня военных ВС РФ

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Силовые структуры

В Артёмовске (Бахмуте) продолжаются ожесточённые бои. Русская армия уничтожает противника, пресекая его попытки атак позиций ВС РФ. Враг был вынужден подорвать дамбу в городе из-за угрозы наступления Вооружённых сил России.

Военные корреспонденты издания "Русская Весна" сообщили, что украинские боевики ловят пули и осколки от огня русских солдат. Опубликованы соответствующие кадры, которые засняла одна из бригад ВСУ. На видеозаписи показаны моменты получения пуль боевиками киевского режима.

Ранее сообщалось, что военнослужащие ВСУ на передовой в Артёмовске живут около четырёх часов.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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