RV: боевики ВСУ в Артёмовске ловят пули и осколки от огня военных ВС РФ

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Артёмовске (Бахмуте) продолжаются ожесточённые бои. Русская армия уничтожает противника, пресекая его попытки атак позиций ВС РФ. Враг был вынужден подорвать дамбу в городе из-за угрозы наступления Вооружённых сил России.

Военные корреспонденты издания "Русская Весна" сообщили, что украинские боевики ловят пули и осколки от огня русских солдат. Опубликованы соответствующие кадры, которые засняла одна из бригад ВСУ. На видеозаписи показаны моменты получения пуль боевиками киевского режима.

Ранее сообщалось, что военнослужащие ВСУ на передовой в Артёмовске живут около четырёх часов.