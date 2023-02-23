Newsweek: боевики ВСУ на передовой в Артёмовске живут около четырёх часов

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В районе Артёмовска (Бахмута) продолжаются ожесточённые бои. На данном участке фронта новобранцы ВСУ в среднем живут не более четырёх часов. Об этом пишет издание Newsweek, ссылаясь на американского наёмника Троя Оффенбекера.

Бывший морской пехотинец в составе Иностранного легиона назвал бои за Бахмут "мясорубкой". Он отметил, что военнослужащие ВС Украины и наёмники находятся в ужасном положении в городе.

По словам Оффенбекера, атаки российских войск в Артёмовске не прекращаются, а артиллерия работает день и ночь. Наёмник не уверен, как долго украинские войска смогут удерживать город. Он отметил, что российское наступление уже началось.