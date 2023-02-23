В районе Артёмовска (Бахмута) продолжаются ожесточённые бои. На данном участке фронта новобранцы ВСУ в среднем живут не более четырёх часов. Об этом пишет издание Newsweek, ссылаясь на американского наёмника Троя Оффенбекера.
Бывший морской пехотинец в составе Иностранного легиона назвал бои за Бахмут "мясорубкой". Он отметил, что военнослужащие ВС Украины и наёмники находятся в ужасном положении в городе.
По словам Оффенбекера, атаки российских войск в Артёмовске не прекращаются, а артиллерия работает день и ночь. Наёмник не уверен, как долго украинские войска смогут удерживать город. Он отметил, что российское наступление уже началось.
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