Дороги на Артёмовск под огневым контролем Вооружённых сил России. Вся бронетехника ВСУ при попытках проехать в Бахмут уничтожается.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна", отмечая, что от точного огня уничтожена очередная бронированная машина, националисты ликвидированы и тяжело ранены.
Ранее сообщалось, что только треть немецких танков Leopard на сегодняшний день готовы к боевым действиям.
Об этом сообщил директор Союза военнослужащих бундесвера Андре Вюстнер.
По словам военного из Германии, немецкие Вооружённые силы на данный момент не полностью боеспособны из-за "помощи" киевскому режиму. Германии необходимо заказать замену 18-ти танкам Leopard 2, которые ФРГ решила передать киевской власти.
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