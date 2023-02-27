Дороги на Артёмовск под контролем: ВС РФ уничтожают бронетехнику ВСУ при попытках проехать в город

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Дороги на Артёмовск под огневым контролем Вооружённых сил России. Вся бронетехника ВСУ при попытках проехать в Бахмут уничтожается.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна", отмечая, что от точного огня уничтожена очередная бронированная машина, националисты ликвидированы и тяжело ранены.

Ранее сообщалось, что только треть немецких танков Leopard на сегодняшний день готовы к боевым действиям.

Об этом сообщил директор Союза военнослужащих бундесвера Андре Вюстнер.

По словам военного из Германии, немецкие Вооружённые силы на данный момент не полностью боеспособны из-за "помощи" киевскому режиму. Германии необходимо заказать замену 18-ти танкам Leopard 2, которые ФРГ решила передать киевской власти.