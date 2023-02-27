В ФСБ заявили о задержании двух россиян, предложивших Украине секретные данные

Сотрудники ФСБ РФ арестовали двух жителей Севастополя. Предположительно, они предложили украинским спецслужбам приобретать за деньги информацию о военных объектах Вооружённых сил Российской Федерации.

По информации службы, мужчина, который родился в 1979 году, отправлял секретные сведения по электронной почте.

Второй "наводчик" 1995 года рождения не смог раскрыть данные Украине, однако в ходе разговора по телефону подтвердил свой план совершить государственную измену, добавили в ФСБ.

Правоохранители завели уголовные дела. Обвиняемым грозит до 28 лет тюрьмы.

Ранее представители службы сообщили, что украинский агент, который шпионил за Черноморским флотом, получил 12 лет лишения свободы.