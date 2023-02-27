Эдуард Басурин предложил создать новую систему принятия решений в зоне СВО

1:28 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Для уничтожения противника в ходе боевых действий необходимо около двух минут с момента обнаружения. Если промедлить, то неприятель успеет сменить огневые позиции. Поэтому следует ускорить время принятия решения и уменьшить процесс согласования. Об этом заявил экс-заместитель командующего Народной милицией ДНР полковник Эдуард Басурин.

"Для этого нелишним будет посмотреть на опыт стран НАТО. Нам нужна новая система принятия решений", — указал он в Telegram-канале "Специально для RT".

Во-первых, связь должна идти напрямую от артиллерийской разведки до командира батареи. Остальные промежуточные звенья нужно убирать, считает Басурин. Также следует улучшить средства артразведки.

"Мы должны видеть на глубину, на которой находится противник. Сегодня на Украине находятся западные образцы артиллерийских систем, и мы должны видеть не направление, а точное место с позициями, с которых они стреляют", — подчеркнул полковник.

Также беспилотники должны находиться в небе постоянно и рассматриваться как расходный материал. России следует подстроиться под реалии современного вооружённого конфликта, убеждён Басурин.

"Это целый комплекс мероприятий, который поможет нам уничтожить врага и приблизить нашу победу, и скорость в этом вопросе — залог нашей победы", — заключил он.