На севере Артёмовска продолжаются "адские" боевые действия на всех линиях обороны. Однако самая тяжёлая ситуация, с которой столкнулись ВСУ, отмечается на севере от города. Об этом сообщили военные корреспонденты "Русской весны".
Командир украинской армии с позывным "Мадьяр" также признаёт, что именно на северном направлении российские войка постоянно атакуют.
"Русские продолжают давить и ночью. Используются вся огневые средства: танки, авиация, арта, миномёты", — заявил он в видеообращении.
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