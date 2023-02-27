Руководитель непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский счёл обстановку вокруг региона напряжённой. Вместе с этим политик подчеркнул, что при серьёзной угрозе власти предупредят о ней граждан.
"Важно не поддаваться паническим настроениям", — добавил лидер республики в Telegram-канале пресс-службы.
Вместе с этим чиновник указал на необходимость помнить о порядке действий в сложной ситуации и выполнять их.
Ранее журналисты РroNews обвинили Украину в намерении атаковать Приднестровье. Причиной может послужить недостаток оружия военно-политического блока НАТО.
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