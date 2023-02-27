Переодетых в российскую форму украинских диверсантов ищут в Белгородской, Курской и Воронежской областях. Как сообщается, на территории этих регионов орудует группа, члены которой представляются российскими военнослужащими, но на самом деле помогают ВСУ.
У оперативников уже есть ориентировки на предполагаемых диверсантов. Также известны их фамилии. Однако, сами шпионы представляются другими именами.
На дорогах особое внимание уделяется "буханкам" и определённым моделям иномарок. На них, предположительно, могут передвигаться украинцы.
Ранее в ФСБ заявили о задержании двух россиян, предложивших Украине секретные данные.
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