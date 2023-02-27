В Белгородской, Курской и Воронежской областях ищут переодетых в российскую форму украинских диверсантов

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Переодетых в российскую форму украинских диверсантов ищут в Белгородской, Курской и Воронежской областях. Как сообщается, на территории этих регионов орудует группа, члены которой представляются российскими военнослужащими, но на самом деле помогают ВСУ.

У оперативников уже есть ориентировки на предполагаемых диверсантов. Также известны их фамилии. Однако, сами шпионы представляются другими именами.

На дорогах особое внимание уделяется "буханкам" и определённым моделям иномарок. На них, предположительно, могут передвигаться украинцы.

Ранее в ФСБ заявили о задержании двух россиян, предложивших Украине секретные данные.