МК: боец с позывным "Кот" рассказал о слабой стороне польских наёмников в рядах ВСУ

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военнослужащий российской армии с позывным "Кот" в беседе с "МК" рассказал о боях с иностранными наёмниками в зоне спецоперации и оценил их слабые и сильные стороны. По словам бойца, на фронте чаще всего приходилось сражаться именно с поляками.

Он отметил, что определённая военная подготовка польских наёмников видна, они могут держать в руках оружие и "огрызаются" в стрелковом бою, однако в целом " в целом "не вывозят".

Собеседник издания считает, что проблема в низкой мотивации, как и у большинства подразделений вооружённых сил Украины (ВСУ).

Смелые они до тех пор, пока их прикрывает артиллерия, а стоит подойти на рубеж 50 метров — "ломаются": всё бросают и бегут. В плотном стрелковом бою противостоять наёмники не могут, пояснил "Кот".

Однако подобраться к противнику на эти 50 метров непросто. Нужно вначале пройти 1,5-2 километра по голым пристрелянным полям, заключил российский военный.