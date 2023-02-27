Военнослужащий российской армии с позывным "Кот" в беседе с "МК" рассказал о боях с иностранными наёмниками в зоне спецоперации и оценил их слабые и сильные стороны. По словам бойца, на фронте чаще всего приходилось сражаться именно с поляками.
Он отметил, что определённая военная подготовка польских наёмников видна, они могут держать в руках оружие и "огрызаются" в стрелковом бою, однако в целом " в целом "не вывозят".
Собеседник издания считает, что проблема в низкой мотивации, как и у большинства подразделений вооружённых сил Украины (ВСУ).
Смелые они до тех пор, пока их прикрывает артиллерия, а стоит подойти на рубеж 50 метров — "ломаются": всё бросают и бегут. В плотном стрелковом бою противостоять наёмники не могут, пояснил "Кот".
Однако подобраться к противнику на эти 50 метров непросто. Нужно вначале пройти 1,5-2 километра по голым пристрелянным полям, заключил российский военный.
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