В Угледаре украинские войска расстреляли польских наёмников. Об этом сообщил ТАСС советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.
Он добавил, что по данным разведки, в ночь с воскресенья на понедельник подразделения украинских силовиков расстреляли группу иностранных военнослужащих, предположительно, поляков.
По словам советника Пушилина, конфронтации между украинскими и польскими подразделениями участились в последние недели, о чём говорят разведданные и радиоперехваты
Также о серьёзных конфликтах между польскими наёмниками и боевиками ВСУ говорят и некоторые военнопленные, задержанные под Угледаром в последние несколько дней, заявил собеседник издания.
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Наступательные действия начнутся в течение 10 дней, считают в Британии.