Советник Пушилина заявил о расстреле украинскими силовиками польских наёмников в Угледаре

В Угледаре украинские войска расстреляли польских наёмников. Об этом сообщил ТАСС советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

Он добавил, что по данным разведки, в ночь с воскресенья на понедельник подразделения украинских силовиков расстреляли группу иностранных военнослужащих, предположительно, поляков.

По словам советника Пушилина, конфронтации между украинскими и польскими подразделениями участились в последние недели, о чём говорят разведданные и радиоперехваты

Также о серьёзных конфликтах между польскими наёмниками и боевиками ВСУ говорят и некоторые военнопленные, задержанные под Угледаром в последние несколько дней, заявил собеседник издания.