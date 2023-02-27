Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Генерал Гурулёв: вместо наступления на Крым ВСУ могут попытаться подойти к Брянску
Лукашенко рассказал о связи его сына Николая с Китаем
Арестович покинул Украину
WarGonzo: на границе с Приднестровьем собирается ударный кулак ВСУ
Военкор Коц: войска ВС России применяют новую тактику ползучего наступления в зоне СВО на Украине
Реаниматолог Дубович: Великий пост может убить человека с неправильным поведением
Певец Леонид Агутин и репер Мот уедут из России в Дубай на 8 марта
Пушилин подтвердил, что в ДНР сформирован батальон из военнопленных ВСУ
Покинувшая шоу "Маска" Яна Рудковская ответила на критику своих вокальных данных

Рогов: объект украинской системы ПВО уничтожен в подконтрольном Киеву Запорожье

0:56
Силовые структуры

Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил об уничтожении объекта украинской системы противовоздушной обороны (ПВО) российскими войсками.

Рогов: объект украинской системы ПВО уничтожен в подконтрольном Киеву Запорожье

По его словам, цель была поражена в подконтрольной киевскому режиму части региона 27 февраля примерно в 02:00.

"Прилетело по установкам ПВО. Удачный прилёт, подтверждено, что попали хорошо", — пояснил чиновник в беседе с ТАСС.

Он добавил, что система ПВО Вооружённых сил Украины (ВСУ) располагалась на острове Хортица в Запорожье. Как подчеркнул Рогов, ночью после объявления воздушной тревоги в этом городе прогремели несколько взрывов.

Ранее в администрации Запорожской области заявили, что главная битва спецоперации может начаться на Южном направлении, когда ВСУ решатся перейти в наступление.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Украинский футболист выбросил флаг России в мусорный бак

Защитник футбольного клуба "Львов" в Турции ночью снял со флагштока флаг России и выбросил его в мусорный бак.

Украинский футболист в Турции снял флаг России и выбросил в мусорный бак
Baijiahao: в Москве сообщили плохую для Запада новость о планах России
В Китае рассказали о плохой для Запада новости из России
Российские Су-25 нанесли удар по ВСУ в Авдеевке
Раскрыты некоторые факты из жизни Ахеджаковой
Царскую Россию советским аршином не измерить Александр Широкорад Штатам предложена альтернатива: бросить Украину и сосредоточиться на Тайване Ольга Лебедева Люди, рожденные под знаком зодиака Рыбы 27 февраля, реалистичны Соломон Соловьев
Иркутских мобилизованных переведут к другому месту службы
Военкор заявил о взрывах на военном аэродроме в Белоруссии
ВСУ переходят к тактике вязкой обороны, заявил Сладков
ВСУ переходят к тактике вязкой обороны, заявил Сладков
Последние материалы
Новая оппозиция: Тихановскую заменят полк Калиновского и Зенон Поздняк
Сенатор Климов: США готовят театр военных действий на Тайване по аналогии с Украиной
Певец Олег Газманов лишился недвижимости в Италии и Латвии из-за санкций ЕС
Житель Нижегородской области замёрз насмерть, провожая жену домой после застолья
Котков: Китай сможет открыто поддерживать Россию, если США отвергнут "мирный план" по Украине
Нутриционист Лот: хранение картофеля в холодильнике теперь считается правильным и полезным
В Кремле заявили о неспокойной ситуации вокруг Приднестровья
Ищенко: ВС РФ готовятся к генеральному наступлению после падения Артёмовска
Глава ДНР Пушилин заявил о благоприятных обстоятельствах для окружения ВС Украины в Артёмовске
Исследователи научились предотвращать ДТП благодаря насекомым
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников