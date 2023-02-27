Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил об уничтожении объекта украинской системы противовоздушной обороны (ПВО) российскими войсками.
По его словам, цель была поражена в подконтрольной киевскому режиму части региона 27 февраля примерно в 02:00.
"Прилетело по установкам ПВО. Удачный прилёт, подтверждено, что попали хорошо", — пояснил чиновник в беседе с ТАСС.
Он добавил, что система ПВО Вооружённых сил Украины (ВСУ) располагалась на острове Хортица в Запорожье. Как подчеркнул Рогов, ночью после объявления воздушной тревоги в этом городе прогремели несколько взрывов.
Ранее в администрации Запорожской области заявили, что главная битва спецоперации может начаться на Южном направлении, когда ВСУ решатся перейти в наступление.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Защитник футбольного клуба "Львов" в Турции ночью снял со флагштока флаг России и выбросил его в мусорный бак.