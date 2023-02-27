Рогов: объект украинской системы ПВО уничтожен в подконтрольном Киеву Запорожье

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил об уничтожении объекта украинской системы противовоздушной обороны (ПВО) российскими войсками.

По его словам, цель была поражена в подконтрольной киевскому режиму части региона 27 февраля примерно в 02:00.

"Прилетело по установкам ПВО. Удачный прилёт, подтверждено, что попали хорошо", — пояснил чиновник в беседе с ТАСС.

Он добавил, что система ПВО Вооружённых сил Украины (ВСУ) располагалась на острове Хортица в Запорожье. Как подчеркнул Рогов, ночью после объявления воздушной тревоги в этом городе прогремели несколько взрывов.

Ранее в администрации Запорожской области заявили, что главная битва спецоперации может начаться на Южном направлении, когда ВСУ решатся перейти в наступление.