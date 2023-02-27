Решающая битва в ходе спецоперации может начаться, когда украинская армия перейдёт в наступление на Южном направлении. С таким заявлением выступил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.
В беседе с РИА Новости он отметил, что западные страны подталкивают украинских боевиков к контратаке. По его словам, Москве известны все планы Киева и его партнёров. Как подчеркнул чиновник, Вооружённые силы РФ обеспечат безопасность российских границ.
Он не исключил, что наступательная операция ВСУ станет для них фатальной. Украина может столкнуться с огромными невосполнимыми потерями, указал представитель администрации.
"Это позволит переломать хребет киевскому режиму", — резюмировал Рогов.
Ранее в Главном управлении разведки (ГУР) Украины сообщили, что Киев планирует начать наступление весной.
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