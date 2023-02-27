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Рогов: ВСУ и армия РФ столкнутся в решающей битве СВО на Южном направлении

Силовые структуры

Решающая битва в ходе спецоперации может начаться, когда украинская армия перейдёт в наступление на Южном направлении. С таким заявлением выступил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Рогов: ВСУ и армия РФ столкнутся в решающей битве СВО на Южном направлении

В беседе с РИА Новости он отметил, что западные страны подталкивают украинских боевиков к контратаке. По его словам, Москве известны все планы Киева и его партнёров. Как подчеркнул чиновник, Вооружённые силы РФ обеспечат безопасность российских границ.

Он не исключил, что наступательная операция ВСУ станет для них фатальной. Украина может столкнуться с огромными невосполнимыми потерями, указал представитель администрации.

"Это позволит переломать хребет киевскому режиму", — резюмировал Рогов.

Ранее в Главном управлении разведки (ГУР) Украины сообщили, что Киев планирует начать наступление весной.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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