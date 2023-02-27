Минобороны: ВС РФ поразили разведцентры ВСУ под Киевом и в Хмельницком

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные нанесли удары по разведывательным центрам вооружённых сил Украины (ВСУ) под Киевом и в Хмельницком. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в понедельник.

Так, оперативный центр специальных операций "Запад" поражён в районе города Хмельницкий.

В районе населённого пункта Бровары Киевской области нанесён удар по центру радиоэлектронной разведки ВСУ.

В сводке говорится об уничтожении более 250 украинских военных на Донецком направлении за сутки. Также уничтожено 12 единиц техники и склад с боеприпасами 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Артёмовска.