Российские военные нанесли удары по разведывательным центрам вооружённых сил Украины (ВСУ) под Киевом и в Хмельницком. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в понедельник.
Так, оперативный центр специальных операций "Запад" поражён в районе города Хмельницкий.
В районе населённого пункта Бровары Киевской области нанесён удар по центру радиоэлектронной разведки ВСУ.
В сводке говорится об уничтожении более 250 украинских военных на Донецком направлении за сутки. Также уничтожено 12 единиц техники и склад с боеприпасами 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Артёмовска.
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