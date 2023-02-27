Депутат Бородай предсказал "яркие" боевые действия на Украине весной

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

По мнению депутата Госдумы Александра Бородая, весной в зоне спецоперации нужно ожидать обострения ситуации.

Парламентарий уверен, что после того, как закончится весенняя распутица, в зоне боевых действий начнутся "танцы" и даже "дискотека", в которой никому мало не покажется.

"Наступит весна. Будет некоторое время распутица, когда фронт тоже не сможет двинуться. А потом будут танцы. Я бы сказал, дискотека. Яркая, весёлая. И нам всем мало не покажется", — заявил Бородай в разговоре с "Царьградом".

Депутат отметил, что на данный момент положение ВС РФ на линии соприкосновения является в целом благоприятным, хотя на разных участках фронта положение различается, местами идут жестокие бои.