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Депутат Бородай: добровольцы в зоне СВО нуждаются в приборах ночного видения

Силовые структуры

Депутат Государственной думы, председатель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай рассказал, в чём больше всего нуждаются сейчас бойцы, находящиеся в зоне спецоперации на Украине.

Депутат Бородай: добровольцы в зоне СВО нуждаются в приборах ночного видения

По словам парламентария, находящиеся в зоне СВО добровольцы в достаточной степени обеспечены обувью, термобельём, медикаментами и квадрокоптерами. При этом Бородай особо отметил, что говорит именно об обеспечении добровольцев, а не бойцов регулярной армии РФ, о котором у него нет сведений.

В то же время, добровольцам нужны автомобили, колёса к ним, каски и бронежилеты. А особая потребность для воюющих в зоне СВО сейчас — в приборах ночного видения, подчеркнул депутат.

"Сейчас же зима, дни короткие, ночи очень длинные. … Соответственно, всё, что касается ночного видения, и конечно, прежде всего, тепловизионные прицелы, да и вообще любые "тепляки", они крайне нужны", — сказал Бородай, слова которого приводит "Украина.ру".

Депутат уточнил, что особенно сейчас не хватает бойцам-добровольцам тепловизоров, которые монтируются на квадрокоптеры.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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