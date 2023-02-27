The Economist: на Украине мобилизуют граждан любыми способами из-за серьёзных потерь ВСУ

1:10 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Британские журналисты рассказали об ошибках при проведении мобилизации на Украине. По информации СМИ, власти призывают граждан любыми методами.

В The Economist заявили, что в военкомате человека без рук признали годным к службе. Его не отправили на фронт из-за распространения данных в изданиях и социальных сетях, отметили журналисты. Они сообщили, что повестки выдавали после насильственных действий, во время похорон во Львове, в киевских ТЦ и на улицах Одессы.

Вместе с этим в СМИ сказали, что граждане Украины, которые хотят избежать мобилизации, заключают браки с многодетными матерями, подделывают справки о проблемах со здоровьем. При этом в Минобороны из-за потерей ВСУ в районе Артёмовска пытаются призвать как можно больше мужчин.

"Скандалы продолжатся", — отметили журналисты.

По их словам, некоторых юристов, которые указывали на нарушения при мобилизации, призвали власти.

Ранее на одном из городских сайтов Одессы предложили за деньги ломать кости, чтобы не стать участником боевых действий.