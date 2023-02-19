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Сотрудникам украинских военкоматов за сложность работы подняли зарплату

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Силовые структуры

Сотрудникам военкоматов Украины, занимающимся непосредственно мобилизацией своего народа, подняли заработную плату.

Сотрудникам украинских военкоматов за сложность работы подняли зарплату

Об этом рассказывает военный эксперт Геннадий Алёхин.

"Подняли значительно. Это мне источники оттуда сообщали. Всем сотрудникам военкомата, включая военкома, которые непосредственно занимаются мобилизацией", — цитирует Алёхина Telegram-канал телеведущего Руслана Осташко.

Работа у украинских сотрудников военкоматов действительно не сахар, и больше напоминает охоту на будущих гладиаторов-смертников, пишет паблик.

"Могилизаторы" похожи на многоборцев: бегают по улицам за гражданами Незалежной, дерутся с ними или волочат их по земле до ближайшего "воронка", подытожил Осташко.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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