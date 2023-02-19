Сотрудникам украинских военкоматов за сложность работы подняли зарплату

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Сотрудникам военкоматов Украины, занимающимся непосредственно мобилизацией своего народа, подняли заработную плату.

Об этом рассказывает военный эксперт Геннадий Алёхин.

"Подняли значительно. Это мне источники оттуда сообщали. Всем сотрудникам военкомата, включая военкома, которые непосредственно занимаются мобилизацией", — цитирует Алёхина Telegram-канал телеведущего Руслана Осташко.

Работа у украинских сотрудников военкоматов действительно не сахар, и больше напоминает охоту на будущих гладиаторов-смертников, пишет паблик.

"Могилизаторы" похожи на многоборцев: бегают по улицам за гражданами Незалежной, дерутся с ними или волочат их по земле до ближайшего "воронка", подытожил Осташко.