Советник премьера Британии Барроу призвал предотвратить затяжной конфликт на Украине

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Запад не должен допустить затяжного конфликта на Украине. С таким заявлением выступил советник британского премьера по нацбезопасности Тим Барроу.

По его мнению, ускорение поставок западной техники Киеву поспособствует скорому завершению боевых действий.

"Украине нужны средства самозащиты, чтобы добиться успеха на поле боя", — приводит The Times комментарий советника.

Ранее глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что Лондон не планирует передавать Вооружённым силам Украины (ВСУ) боевые самолёты Eurofighter Typhoon. Как уточнил руководитель ведомства, солдаты Военно-воздушных сил Британии не собирается ехать на Украину.