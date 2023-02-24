Минобороны Британии: Лондон не намерен отправлять на Украину истребители и солдат ВВС

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Руководитель Минобороны Британии Бен Уоллес предупредил, что власти королевства не передадут ВСУ военные самолёты Eurofighter Typhoon в скором времени.

Как объяснил министр, при таких поставках Лондону нужно отправлять на Украину сотни инженеров и пилотов. В том числе двести солдат Военно-воздушных сил Великобритании, подчеркнул глава ведомства.

"Мы не собираемся делать это на данном этапе", — заключил Уоллес, передаёт Sky News.

Ранее советник лидера Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что ВСУ пока не нужны истребители F-16.