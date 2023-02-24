Руководитель Минобороны Британии Бен Уоллес предупредил, что власти королевства не передадут ВСУ военные самолёты Eurofighter Typhoon в скором времени.
Как объяснил министр, при таких поставках Лондону нужно отправлять на Украину сотни инженеров и пилотов. В том числе двести солдат Военно-воздушных сил Великобритании, подчеркнул глава ведомства.
"Мы не собираемся делать это на данном этапе", — заключил Уоллес, передаёт Sky News.
Ранее советник лидера Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что ВСУ пока не нужны истребители F-16.
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