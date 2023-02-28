Додон предупредил о возможном нападении ВСУ на Приднестровье с согласия Санду

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) могут осуществить нападение на непризнанное Приднестровье после молчаливого согласия руководителя Молдавии Майи Санду, следует из заявления экс-президента страны Игоря Додона.

В эфире канала Prime политик призвал Санду не допустить начала боевых действий, иначе она совершит самую большую ошибку в своей карьере. Додон считает, что сейчас сложились благоприятные условия для нормализации отношений между Молдавией и Приднестровьем.

"Могли бы украинцы пойти в атаку на Приднестровье? Да, с молчаливого или же открытого согласия Санду", — подчеркнул бывший президент Молдавии.

Ранее глава Украины Владимир Зеленский не стал отрицать, что у Киева есть планы нападения ВСУ на Приднестровье. По его словам, из этого региона может прийти "российская угроза".