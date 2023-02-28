Вооружённые силы Украины (ВСУ) могут осуществить нападение на непризнанное Приднестровье после молчаливого согласия руководителя Молдавии Майи Санду, следует из заявления экс-президента страны Игоря Додона.
В эфире канала Prime политик призвал Санду не допустить начала боевых действий, иначе она совершит самую большую ошибку в своей карьере. Додон считает, что сейчас сложились благоприятные условия для нормализации отношений между Молдавией и Приднестровьем.
"Могли бы украинцы пойти в атаку на Приднестровье? Да, с молчаливого или же открытого согласия Санду", — подчеркнул бывший президент Молдавии.
Ранее глава Украины Владимир Зеленский не стал отрицать, что у Киева есть планы нападения ВСУ на Приднестровье. По его словам, из этого региона может прийти "российская угроза".
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