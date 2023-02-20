Глава Украины Зеленский не стал отрицать возможное нападение ВСУ на Приднестровье

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы РФ могут использовать аэропорты, расположенные на территории Приднестровья, для атак на критическую инфраструктуру Украины. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

Корреспонденты Corriere della Sera поинтересовались у него, сможет ли он приказать армии страны защитить Молдавию "от русских в Приднестровье". Зеленский допустил такую возможность. По его словам, российская угроза действительно способна прийти из Приднестровья.

Как пояснил президент Украины, разведчики уже передали руководителю Молдавии Майи Санду информацию о грядущей опасности.

"Она благодарит нас и знает, что мы готовы помочь", — подчеркнул Зеленский.

Ранее заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что российские военные планировали осуществить нападение на Приднестровье, чтобы пойти на Украину с тыла, однако сейчас армия РФ не заинтересована в таком шаге.