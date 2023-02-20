Вооружённые силы РФ могут использовать аэропорты, расположенные на территории Приднестровья, для атак на критическую инфраструктуру Украины. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский.
Корреспонденты Corriere della Sera поинтересовались у него, сможет ли он приказать армии страны защитить Молдавию "от русских в Приднестровье". Зеленский допустил такую возможность. По его словам, российская угроза действительно способна прийти из Приднестровья.
Как пояснил президент Украины, разведчики уже передали руководителю Молдавии Майи Санду информацию о грядущей опасности.
"Она благодарит нас и знает, что мы готовы помочь", — подчеркнул Зеленский.
Ранее заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что российские военные планировали осуществить нападение на Приднестровье, чтобы пойти на Украину с тыла, однако сейчас армия РФ не заинтересована в таком шаге.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В "Современнике" заявили, что спектакли с участием Ахеджаковой числятся в репертуаре театра.